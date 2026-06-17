【その他の画像・動画等を元記事で観る】いきづらい部！が、6月10日に2nd Single「Dou-Da? DOING!/REGAIN AGAIN LLLLOVE」をリリース！1stライブで披露された2曲に加え、夏にぴったりな「SUPER SUMMER SENSATION!!」を収録した全3曲。リスアニ！WEBでは、3週にわたって、2ndシングルについて語り尽くすインタビューを実施！この1年の活動を振り返ってもらいつつ、サテライトごとに収録曲の1曲について、重点的に語ってもらった。第