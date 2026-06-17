15年前、建設会社会長を射殺するなど7つの事件に関与したとされる工藤会系組幹部の裁判で、最高裁は15日、上告を棄却しました。無期懲役が確定します。特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部の田口こと松崎義高被告（60）は、2011年に北九州市で建設会社の会長が銃撃され殺害された事件や、2012年に福岡県警の元警部が銃撃された事件など、7つの事件に関与したとして、殺人や組織犯罪処罰法違反などの罪に問われています。1審の福岡