今月14日、佐賀市木原で酒に酔った状態で自転車を運転したとして51歳の調理師の男が逮捕されました。警察によりますと、今月14日午後4時ごろ、佐賀県佐賀市木原の国道208号の交差点で「自転車の飲酒運転で横断歩道上で倒れている」と通行人から110番通報がありました。駆けつけた警察官に対し、男は「お前殺すぞ」などと言った上、股間をひざ蹴りし、公務執行妨害で現行犯逮捕されました。男の呼気を調べたところ、基準値のおよそ4