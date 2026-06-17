ニセ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、17日、福岡市のコンビニ店員に感謝状が贈られました。感謝状を贈られたのは、ローソン高宮駅南店の店員、山崎俊子さん（57）です。山崎さんは5月、70代の女性客からスマートフォンを見せられ、「このサイトに従ってお金を振り込みたい」と言われました。不審に思い、支払いの理由を尋ねると、「700万円の高額当選をしたというメールが届き、手数料を振り込むよう指示さ