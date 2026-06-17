9月のアジア大会に向け、けが人や病人が多数発生した場合の医療態勢について、「警察や消防との連携が遅れている」と関係者が指摘しました。 【写真を見る】｢医療機関だけで指示系統ができていてもダメ｣ アジア大会でケガ人が多数発生したら…“警察や消防などの連携不足”が課題 熱中症や災害、テロなど、けが人や病人が多数発生するリスクのあるアジア大会。 17日、大会の医療救護統括を行う名古屋掖済会病院の北川喜己院長が