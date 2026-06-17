ドル指数は小幅上昇、米ＦＯＭＣ待ちで静かな動き＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。米FOMC発表をNY時間午後に控えて、前日NY終値99.540を挟んだ揉み合いとなっている。東京午前の99.491からロンドン序盤の99.618までのレンジにとどまっている。21日線99.469がサポートに、10日線99.774がレジスタンスとして上下を挟んでいる。 ドルインデックス＝99.58(+0.04+0.04%)