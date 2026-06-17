タレントの大沢あかね（４０）が、タレントのバービーがパーソナリティーをつとめる１６日放送のＴＢＳラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜・午後１１時）に出演。話題に若手イケメン俳優について語った。バービーと「私の流行、今ここ」と題してトーク。マンスリー・パートナーの大沢はＳＮＳなどで気になることとして「最近はイケメンですね」と話し、「最近私が好きなのは、岩瀬洋志君って知ってます？」と、「ＶｉＶ