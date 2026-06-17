元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が１７日、東京・江東区のららぽーと豊洲で新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。この日は５年ぶりのソロシングルの発売日で、ららぽーとでは初のイベント開催。「ららぽーと大好き人間でして、しょっちゅう１人で来たり、母と来たり。２年前のＡＫＢ卒業直前に、１人でかき氷を食べに来て、幸せそうな家族に囲まれて。１人３０代の女がかき氷を食べて『自分ってこのま