引っ越し初日から家を好き勝手に変えてしまう義母、なかなかのツワモノですよね。娘と仲良くしてくれるならいいか、と思っていた矢先に義母の怪しい行動が発覚！果たして妻はこの同居生活、うまく乗り越えられるのでしょうか…。>>【まんが】同居義母のまさかの行動(ウーマンエキサイト編集部)