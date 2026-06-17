家庭環境の悪化などで保護された子どもが生活する「一時保護所」の職員だった男が、入所者の女の子にわいせつな行為をした疑いで再逮捕されました。東京・足立区にある「一時保護所」の元非常勤職員・熱海和輝容疑者（31）は、2024から2025年にかけて、施設内で当時11歳の入所者の女の子に複数回わいせつな行為をした疑いがもたれています。熱海容疑者は、別の入所者の少女に性的暴行を加えた罪でも逮捕・起訴されています。調べに