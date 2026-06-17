オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダムで国賓としての最初の公式行事である歓迎式典に臨まれました。式典の開始1時間前、両陛下が宿泊されている王宮の前にはすでに広い範囲で規制が敷かれ、国賓としてのお姿をひと目見ようと、多くの市民や観光客が集まっていました。そして日本時間午後5時過ぎ、淡いラベンダーのネクタイ姿の陛下とリンクコーデの装いの皇后さまは、宿泊先の王宮からアムステルダムを象徴する