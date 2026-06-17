人事院は17日、国家公務員の転勤に伴う手当などを拡充する方針を明らかにした。大手企業の事例を参考に、新たな一時金の創設も含め検討する。一般職への調査で、転勤を敬遠する回答が半数に上り、金銭的負担の大きさを理由に挙げる人が多かったため。2025年度の年次報告書（公務員白書）に盛り込んだ。川本裕子総裁は記者会見で「負担を適切に補填し、転勤に前向きになれるような条件を考えることが重要だ」と述べた。昨年12