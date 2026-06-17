オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダムの戦没者記念碑に供花し、第二次世界大戦の犠牲者を悼まれました。天皇皇后両陛下は現地時間17日午前11時半ごろ、アムステルダムの中心部「ダム広場」にある戦没者記念碑での供花に臨まれました。第二次世界大戦では、旧日本軍がオランダの植民地だった今のインドネシアに侵攻して占領し、およそ4万人の軍人が捕虜となっただけでなく、およそ9万人の民間人も抑留され多くの