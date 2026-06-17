デビュー6周年と結成11年目を迎えた、6人アイドルグループSixTONES。2026年6月17日から8月23日まで、Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）では、結成から現在までのクリエイティブを保管・管理する倉庫見学会「SixTONES STock（ストーンズストック）」を開催中です。残念ながら東京会場の入場チケットの予約は終了していますが、フロアの一部はフリー入場エリアとして誰でも鑑賞できます。貴重な無料フォトスポットが多数会場は、