6月17日、「Wリーグプレーオフ 2025-2026」で悲願のリーグ初優勝を果たしたデンソーアイリスが、2026－27シーズンの新体制を発表した。 新シーズンのキャプテンには、昨シーズンまで4年間にわたって大役を務めた赤穂ひまわりに代わり、サブキャプテンだった木村亜美が就任した。また、木村を支えるサブキャプテンは梅木千夏が留任し、新たに笠置晴菜が就いている。