今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、ロサンゼルス・レイカーズは大幅にロスターが変わる可能性を秘めている。 というのも、現時点で来シーズンも契約下にいるのはルカ・ドンチッチ、ジャレッド・バンダービルト、ジェイク・ラレイビア、ダルトン・コネクト、アドゥ・シーロー、ブロニー・ジェームズのみ。 オースティン・リーブスとマ