NBAのベテランセンターであり、親日家としても知られるディアンドレ・ジョーダン（ニューオーリンズ・ペリカンズ）が、意外な場所で「サイドクエスト」をこなしていたことが分かった。 6月17日（日本時間）、ジョーダンは自身のInstagramを更新。MLBのロサンゼルス・ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムのカメラマン席で、自身が巨大な望遠レンズを抱えて撮影に没頭する動