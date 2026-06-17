幻の高級魚といわれる「クエ」。中でも希少な超大型の天然ものを岡山市北区の寿司店が仕入れ、きのう（16日）解体ショーが行われました。 【写真を見る】「脂が濃厚ですごく美味しかった」幻の高級魚 “クエ” の解体ショー体長は1m25cm 重さ32kg寿司店が独自ルートで仕入れ【岡山】 重さ32キロ、体長は1メートル25センチもあります。一般に流通するものは数キロほどで、まさに規格外。 島根県で水