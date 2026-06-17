ソロシンガー 司音(jio)が、デビュー曲「超速特急天国行き」を本日6月17日に配信リリース。あわせてMVも公開されている。 （関連：【映像あり】司音(jio)、渋谷を舞台に自身の世界観を描く「超速特急天国行き」MV） 司音(jio)は18歳で上京後、バンド活動を経てソロアーティストへと転身。週に2本のペースで『歌ってみた』動画を投稿し、5月よりアソビシステムに所属。ソロシンガーとし