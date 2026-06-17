LE SSERAFIMのSAKURAが6月16日、自身のInstagramを更新。「ICONIC BY MISTAKE」MV撮影での衣装を披露している。 （関連：【写真】LE SSERAFIM SAKURA、オールブラックの美しいショートパンツ姿「イケメン」「映画化希望です」） 自身のInstagramに「Sisterhood」という言葉とともに、撮影時のオフショットを公開したSAKURA。大きめなサイズの黒の革ジャンにショートパンツ、黒のタイツとシューズ