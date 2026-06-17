現地６月17日に開催される北中米ワールドカップK組の１節で、初優勝を目指すポルトガル代表が、DRコンゴ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦する。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ブルーノ・フェルナンデスが大事な初戦を前に会見に出席。共に戦うクリスティアーノ・ロナウドに触れ、熱い思いを明かした。「僕ら全員、ほぼ全員がクリスティアーノのプレーを見て育ってきた。今、彼を間近に感じ、一緒にプ