北中米ワールドカップ、ブラジルはグループリーグⅭの初戦でモロッコに苦しみ、１−１と引き分けている。過去最多5回のW杯優勝を誇る王国にとって、その内容も結果も、好意的に受け入れられるはずはない。様々な問題点が指摘され、否定的な声に満ちている。ブラジルは開始からモロッコの強度に圧倒されてしまい、たしかにかつての面影はなかった。どうにか耐え凌いだが、結局、ルーカス・パケタのボールロストから後手に