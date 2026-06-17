【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が司会を務め、7月1日18時30分からフジテレビで放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』の出演アーティスト第3弾が発表された。 今回出演が決定したのは、ILLIT、宝塚歌劇団 花組、ダイアモンド☆ユカイ、DISH//、NiziU、M!LK、礼真琴の7組。『FNS歌謡祭』でしか観られない豪華コラボレーションの内容も発表された。 ■宝塚歌劇団 花組が初登場！ 宝塚歌劇団5組のな