【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディングテーマを収録した両A面シングル「FLASHBULB/花束」を、7月29日にCDリリースすることが決定した。 ■CDジャケットは、人気イラストレーターのtree13による描き下ろし 「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして描き下ろさ