大阪9月限 日経225先物70050+680（+0.98％） TOPIX先物4022.5+24.0（+0.60％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比680円高の7万0050円で取引を終了。寄り付きは6万9010円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9185円）を下回る形で売りが先行した。現物の寄り付き直前には6万8870円まで売られる場面もみられた。ただ、下へのバイアスは強まらず、売り一巡後は押し目待ちの