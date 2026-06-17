17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の6万9950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては47.75円高。出来高は1553枚となっている。 TOPIX先物期近は4025ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69