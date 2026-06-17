ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に今季12試合目の先発予定。打席には立たず、今季7勝目をかけたマウンドに臨む。相手打線との対戦成績は……。 ■規定投球回到達には「7回1／3」がノルマ 大谷翔平、今季の球種割合推移MLB公式『Baseball Savant』より引用作成：SPREAD編集部 今季の投手・大谷はここまで11試合に先発して6勝2敗、防御率1.06と圧巻の好成績。67回2／3イニング