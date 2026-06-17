北海道釧路市の障害者支援施設で、入所者に暴行を加えた疑いで、当時職員だった男２人が再逮捕されました。２人はほかの入所者にも暴行したとしてすでに起訴されています。暴行の疑いで逮捕されたのは、釧路市の阿部弘樹容疑者３１歳と高橋海吏容疑者２９歳です。２人は釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」で生活支援員として勤務していた２０２４年３月、当時４４歳の入所者の男性の体を両手で押し倒し、頭部を壁に打ち付けるな