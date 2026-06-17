サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループJのアルゼンチン対アルジェリアの試合で、アルゼンチン代表のリオネル・メッシが見せた危険なプレーが物議を醸している。17日に行われた試合は、アルゼンチンがメッシのハットトリックにより3-0でアルジェリアを下した。問題視されているのは、1-0で迎えた前半32分、メッシがアルジェリアのキャプテン、アイサ・マンディを背後から倒したプレーだ。マンディは苦悶の表情を浮かべ