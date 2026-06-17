中国の中央銀行、中国人民銀行傘下のデジタル人民元国際運営センターは6月16日、26社の直接参加事業者と契約を締結しました。国内外の金融機関は契約後にアクセスすると、同センターが運営する「数幣達」クロスボーダー決済総合サービスプラットフォームにおいて、24時間365日の人民元クロスボーダーデジタル決済業務を実現できるようになります。決済効率がより高く、コストがより低く、参加方式もより多元化されました。「数幣達