大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVバス。大阪メトロは今月末の株主総会で購入経緯などを説明する予定でしたが、報告が間に合わないことがわかりました。 万博会場などを運行した中国製EVバスは、大阪メトロが北九州市にある会社「EVモーターズ・ジャパン」から購入していました。 国や府の補助金を含め総額約75億円で150台を購入しましたが、ブレーキが効かないなど不具合が相次ぎました。 大阪メトロは