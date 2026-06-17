◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。岡田顧問は甲子園で11年ぶりに先発した楽天・前田健太について「ボールがやっぱり高いね」と評論した。「大山に打たれたホームランも失投。ストレートは151くらい出ているけど、ボールが高い。高いからファウルが多いし、ストレートで空振りが取れない。どうしても球数が多くなるよね。