参政党は17日、外国人政策を総合的に推進する組織を創設するとした「外国人総合政策庁」設置法案を参議院に提出しました。法案は、外国人の出入国や在留管理、労働、国土の利用や管理、治安の確保など、各行政にまたがっている外国人政策に関する施策を統一して調整・運用することなどを目的としています。「外国人総合政策庁」は、内閣府の外局として設置した上で、特命担当大臣を内閣府に置くとしています。参政党の神谷代表は、