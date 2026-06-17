ボートレース多摩川の「第10回auじぶん銀行賞」が17日、開幕した。9R5号艇で登場した鹿島敏弘（40＝群馬）が、5コースから外を握って3着を確保。今節は前節V（丸岡正典）エンジンの26号機と、2節前のV（三浦永理）ボートである69番をゲット。「特訓は桜井、小原選手の伸びが良さそうだったけど、自分も悪くはないと思います。バランスが取れているし、グリップしていて良いと思う。もらった状態から違う方向でプロペラを叩き直