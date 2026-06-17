◇MLB ドジャース1−0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がレイズ戦で決勝ホームランを放ち、勝利に貢献しました。レイズ戦に1番指名打者で出場。2打席目までは右腕ドルー・ラスムセン投手に抑えられますが、先頭打者で迎えた6回は、高めのカットボールをとらえ、センターバックスクリーンへの15号先制ソロを記録。飛距離約130メートルの一発でとった1点を投手陣が無失点リレーで守り切りました