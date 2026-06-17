女性2人を承諾を得て殺害した罪に問われている男の論告弁論が17日、埼玉地裁で行われました。髪の毛を後ろで結び、物静かな表情で真っすぐ前を見つめる男。2015年と2018年に神奈川・横浜市の女性と茨城県の女性を承諾を得たうえで殺害した罪などに問われているのは、斎藤純被告（32）です。4月に行われた被告人質問で、斎藤被告は「小さいころから殺人衝動があり、ほぼ毎日思っていた」と語り、長年殺人衝動を抱えていたことを明ら