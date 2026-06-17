北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合後、日本のインフルエンサーに対して森保一監督が発した一言が、ファンの話題を呼んでいる。激闘を終えた直後の取材エリア。スポーツチャンネル「DAZN」の日本版公式インスタグラムは、リポーターを務めるインフルエンサーのウンパルンパが、選手や関係者に