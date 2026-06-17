石川県七尾市の能登島で17日、地元の小学生が自然豊かなふるさとを再確認する地域学習が行われました。子どもたちが触れあったのは“海のアイドル”です。「いた いた いた…こっちこっち！ 来た！来た！」17日、子どもたちから熱烈なラブコールを受けていたのは…能登島で自然繁殖しているイルカです。「チャコ～…」 船の上から呼びかけるのは、能登島小学校の3年生と4年生20人の児童たち。小学校では10年以上