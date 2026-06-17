【コンソールアーカイブス 影の伝説】 6月18日 配信予定 価格：800円 ハムスターは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2用アクション「コンソールアーカイブス 影の伝説」の配信を6月18日より開始する。価格は800円。 「影の伝説」は、伊賀の忍者である“影”が、魔性の者にさらわれた“霧姫”を救出するために魔界の国で戦うアクシ