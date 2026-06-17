ピンストライプの記憶が、仙台で思わぬ脚光を浴びている。主砲不在でも、ブロンクスの勢いは止まらない。ヤンキースは１６日（日本時間１７日）、本拠地ヤンキースタジアムでホワイトソックスに１２―２で大勝した。右第１肋骨の疲労骨折でアーロン・ジャッジ外野手（３４）を長期離脱で欠きながら、ライス、ゴールドシュミットらの一発攻勢で突き放し、４４勝２７敗でア・リーグ東地区首位をキープ。王座奪回を狙う名門は、傷だ