【モデルプレス＝2026/06/17】東京・錦糸町「Club蓮 錦糸町」に勤務するるな。長年交際していた恋人の浮気を経験し、興味があった夜の世界に飛び込むことを決意した。美容師とのWワークという多忙な生活の原動力になっている思いとは。【写真】美容師と両立キャバ嬢の美スタイル輝くドレス姿◆るな、恋人の浮気を乗り越え夜職へ美容師1本で働いていたが、約1ヶ月前に夜の世界に飛び込んだるな。興味があった夜職に挑戦するきっかけ