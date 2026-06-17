【モデルプレス＝2026/06/17】東京ベイ潮見プリンスホテルのレストラン「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」では、「抹茶かき氷のアフタヌーンティー 〜Matcha×Summer Fruits Escape〜」を7月1日〜8月31日まで販売。モデルプレス読者モデルの竹田えみり（たけだ・えみり）が試食会に潜入し、レポートした。【写真】東京ベイ潮見プリンスホテル「抹茶かき氷のアフタヌーンティー」を堪能◆東京ベイ潮見プリンスホテル「抹茶かき