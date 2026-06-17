手の届かない高さに現れた蜘蛛に興味津々の猫たち。捕まえようと一生懸命前足を伸ばす様子が視聴者を笑顔にさせています。 動画は記事執筆時点で再生回数3.5万回を突破。コメント欄には「猫さんの圧が凄い」「全方位からロックオンw」といったコメントが寄せられました。 【動画：たくさんの猫がいる家に『クモ』が現れた結果…『想像を超える光景』】 蜘蛛を見つけた猫たち TikTokアカウント「MANAMI」に投稿されたの