パパさんがパソコンを使っていると、猫さんが目の前に居座って…？あまりにも堂々としている“ネコハラ”が、面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「『なんや、文句あっか？』の表情好きw」「何て立派な広い背中w」「猫すぎて愛が止まらん」といったコメントが寄せられました。 【動画：パソコンを使っているパパ→猫が、モニターの目の前で…思わず笑ってし