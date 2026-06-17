アメリカと欧州の溝が深まる中で開かれたG7サミットについて2026年6月16日放送の「プライムニュース」（BSフジ）は日本の役割についてとりあげた。日本は「陰の主役」だったという見方がある。欧州は中国との関係改善をしなければいけないのが本音日本のスタンスを「陰の主役」と表現したのはキヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんだ。イギリスの外交官と話した最近のエピソードを持ち出す。「最近、スターマー政