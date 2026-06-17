東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。『梅雨前線はどれくらい長い？』ギモンをお寄せいただいた方は、天気図の端から端まで梅雨前線が延びているのを見て、かなり長いのではないかと思ったようです。とても面白い視点だと思います。でははじめに、普段お見せしている天気図で梅雨前線を見てみましょう。確かに梅雨前線は天気図の端まで延びています。これより先にも梅雨前線は続くのでしょうか。天気図をもっ