歌手のロッド・スチュワート（81）が12日、咽頭炎を理由にカリフォルニア州チュラビスタでのコンサートを急遽キャンセルした。しかし、その直後、息子のリアム（31）とアリスター（20）とともにプライベートジェットでボストンへ飛び、W杯のスコットランド対ハイチ戦を観戦したことが明らかになり、ファンから批判を浴びている。 ロッドはインスタグラムストーリーにこう投稿していた。