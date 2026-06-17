『CITTA’の祭り 2026 川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』は、川崎の夏の風物詩『CITTA'の祭り 2026（以下、CITTA'の祭り）』を、6月19日〜21日に開催する。今年の「CITTA'の祭り」は東の祇園祭とも呼ばれる伝統的な「稲毛神社 山王祭」とともに開催日を６月に移行。地域に受け継がれてきたお神輿や祭礼と連動し、街と一体となりこれまでにないスケールへ進化。祭りの始まりには、神社のご本殿から神様の御