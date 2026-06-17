東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【18日の天気図】梅雨前線が九州のすぐ南に停滞する見込みで、九州北部は雲が広がりにわか雨がありそうです。【18日の天気】福岡・佐賀は午前中から雲に覆われるでしょう。昼過ぎになると局地的に雨雲がわき、にわか雨がありそうです。夜も厚い雲が広がる見込みで、空模様の変化に注意が必要です。【18日の最高気温】最低気温は24℃前後と、朝