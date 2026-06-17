Number_i Number_iが17日、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを発表した。【写真・動画】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』ティザー＆ジャケ写本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演、さいたまスーパーアリーナのライブの模様を完全パッケージ化したファン待望の映像作品。クリスマスに開催された全26曲